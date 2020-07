Други Нападател не замина със Селтик за Франция 13 юли 2020 | 18:27 Прочетена 49 0



Лий Грифитс не замина със своите съотборници от Селтик за подготвителен лагер във Франция, съобщиха британските медии в понеделник. Нападателят остава в тренировъчната база на шампиона на Шотландия, за да подобри физическата си форма. "The opposition we’ll be facing are of a very high level and that’ll definitely help get us back into match fitness quicker."



29-годишният шотландски национал ще пропусне контролните срещи на Селтик на френска земя. Грандът от Глазгоу ще играе последователно с Ница, Лион и Пари Сен Жермен до 21 юли. През миналия шампионат Грифитс има 11 гола в 31 изиграни двубоя за "зелено-белите".



1