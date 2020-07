НБА Бивш гард от НБА се развихри със 74 точки в Китай (видео) 13 юли 2020 | 17:58 Прочетена 227 0



Former NBA guard Joe Young scored 74 POINTS in Nanjing’s 125-110 loss to Shandong in Chinese CBA:



74 points

FG: 21/39

3PT: 6/11

FT: 14/15

5 rebounds

8 steals



He scored 67% of his team points — Emiliano Carchia (@Carchia) July 13, 2020 Йънг е избран във втория кръг на Драфта на НБА под №43 през 2015 година от Индиана Пейсърс. Носи екипа на "Пешеходците" между 2015 и 2018 година, когато напуска НБА, за да подпише с Нанджин Манки Кинг.

Mighty Joe Young aka @JoeyBuckets3 scored 74 of his team's 110 points! The 74 is the 3rd highest in CBA history.



His best games this season

74 PTS (27-50 FG)

60 PTS

60 PTS

55 PTS

Американският гард на Нанджин - Джо Йънг, изригна със 74 точки, но това се оказа недостатъчно и тимът му загуби от Шандон със 110:125 в мач от Китайската баскетболна асоциация. Бившият играч на Индиана Пейсърс е отбелязал 67% от точките на отбора си в мача, като освен това е записал 5 борби и 8 откраднати топки. 28-годишният Йънг е реализирал 21 от общо 39 стрелби за две точки, бил е 6/11 от зоната за три точки и 14/15 от фауллинията.Йънг е избран във втория кръг на Драфта на НБА под №43 през 2015 година от Индиана Пейсърс. Носи екипа на "Пешеходците" между 2015 и 2018 година, когато напуска НБА, за да подпише с Нанджин Манки Кинг.



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

1