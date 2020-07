Трагедия: братът на Серж Орие е застрелян

Братът на Серж Орие от Тотнъм е бил застрелян във Франция, потвърдиха от английския клуб в понеделник.

Кристофър Орие е убит в нощен клуб в ранните часове на първия ден от седмицата в южния френски град Тулуза, съобщават местни медии. Източник от полицията е заявил, че заподозреният стрелец е избягал от мястото на инцидента.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR