Тенис Турнирът на Муратоглу има своя първи шампион (видео) 13 юли 2020 | 11:42 - Обновена Прочетена 256 0



копирано



The new King of UTS



This moment will stay in the history books. Matteo Berrettini "The Hammer" becomes the first ever UTS champion. Here's how it ended #UTShowdown pic.twitter.com/3Nh0xcD0yH — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020 На финала световният №8 Беретини надви в оспорван мач друг представител на топ 10 - шестия в ранглистата на ATP Стефанос Циципас (Гърция), с 16:15, 15:12, 12:14, 8:15, 3:2.





Matteo Berrettini defeats Stefanos Tsitsipas in the most dramatic fashion to claim the #UTShowdown crown! pic.twitter.com/i0URF1nZIO — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020 Муратоглу пък не крие амбициите си да превърне турнра в серия от състезания, тъй като според него тенисът има нужда от подобни събития. Първата ракета на Матео Беретини спечели първото издание на демонстративния турнир на Патрик Муратоглу Ultimate Tennis Showdown (UTS). Организираната от треньора на Серина Уилямс надпревара се проведе в академията на Муратоглу в Ница и бе с експериментални правила.На финала световният №8 Беретини надви в оспорван мач друг представител на топ 10 - шестия в ранглистата на ATP Стефанос Циципас (Гърция), с 16:15, 15:12, 12:14, 8:15, 3:2.Муратоглу пък не крие амбициите си да превърне турнра в серия от състезания, тъй като според него тенисът има нужда от подобни събития. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 256

1