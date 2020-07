Англия Отмениха наказанието на Манчестър Сити 13 юли 2020 | 11:35 - Обновена Прочетена 5803 0



BREAKING: Manchester City will play in the Champions League next season after club’s two-year ban from European football overturned — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 13, 2020

"Гражданите" бяха наказани да не участват в евротурнирите за период от два сезона. Освен това трябваше да заплатят глоба в размер на 30 милиона евро. Обосновката бе измама в надписването на приходите от рекламни договори и информация, подадена на УЕФА за периода между 2012 и 2016 г.



От Манчестър Сити през цялото време твърдяха, че са невинни, подадоха жалба в Спортния арбитражен съд и бяха оптимисти за решението. "Докато Манчестър Сити и правните съветници на клуба все още не разгледали в пълнотата си решението на Спортния арбитражен съд, клубът приема днешното решение като потвърждение за позицията на клуба и доказателствата, които той предостави", бе първата реакция от "Етихад".



Breaking: Man City’s two-year ban from European competitions for FFP violations has been overturned by the Court of Arbitration for Sport.



They are free to compete in next season’s Champions League. pic.twitter.com/GBYDwWMcyX — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020

От УЕФА приемат решението, като отбелязват, че в Спортният арбитражен съд са преценили, че няма достатъчно доказателства за заключенията на комисията на европейската футболна централа. Освен това е отбелязано, че много от обвиненията са за период от 5 години и са с изтекла давност.



