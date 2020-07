Други спортове

На 30 деца се включиха в #BeActive уикенд в Клисурски манастир “Св. Св. Кирил и Методий”, който се проведе през почивните дни в партньорство от ръководството на манастира Архимандрит отец Антим, Неделно училище към храм “Рождество Христово”, жк. Младост 3, Асоциацията на българите

боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) и Асоциация за развитие на българския спорт. Участниците се включиха в образователни спортни дейности, които имаха за цел да изградят в тях умения за работа в екип, толерантност и солидарност.



Инициативата се проведе в рамките на проект #SPORTolerance, който цели да допринесе за по-

нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от

мобилности за спортни треньори, които ще включват както образователни модули, така и

модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване

на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът използва и ще

доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна

методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като

средство за учене и по този начин ще се предприемат стъпки за развиване на спорта извън

самата спортна дейност. Подходът на ОЧС в контекста на образованието, въз основа на

неформалното образование, ученето чрез опит и активното участие, е концептуален модел и

практическо средство за обучение. Дейностите по тази методология подпомагат и обогатяват

неформалните процеси на обучение в младежкия сектор и ще осигурят на участващите

спортни треньори нови умения и инструменти, които те да използват ежедневно. ОЧС

методологията (официален ресурс на Salto) е структуриран педагогически неформален

образователен подход, който ползва като инструмент спорт и физическа активност и се отнася

до развитието на ключови компетенции на лица и групи от хора, за да допринесе за

личностното развитие и устойчивата социална трансформация с основна цел - активно

гражданство.



Следните резултати ще бъдат разработени за постигане на посочените по-горе цели на

проекта:

• Издание Обучение чрез спорт „Спорт за насърчаване на толерантността” с нови неформални

образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и

насърчаване на толерантността и солидарността;



• Овластени треньори по вид спорт в 3 държави от ЕС и 1 от Западни Балкани, които да работят

усилено срещу радикализацията и за насърчаване на толерантността и солидарността;



• Млади хора в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация, да бъдат

включени в различни и иновативни спортни дейности с въздействие върху образованието;

Проект #SPORTolerance е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз (спортна

част) и е съвместно партньорство, координирано от Асоциация за развитие на българския

спорт и реализирано заедно с The Charity Game (TCG asbl) (Белгия), Bosnian Representative

Association for Valuable Opportunities (BRAVO) (Босна и Херцеговина), Школа по лека атлетика

Дарко Тийм (България) и Social Policy and Action Organization (Кипър).