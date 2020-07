12-годишно момче арестувано за расистките обиди към Заха

12-годишно момче е арестувано след полицейското разследване на расистките обиди към звездата на Кристъл Палас Вилфрид Заха. Футболистът получи няколко грозни съобщения в социалните мрежи вчера преди двубоя на тима срещу Астън Вила.

Те предизвикаха реакция от страна на Висшата лига, от където ги определиха като "напълно недопустими". Мениджърът на Палас Рой Ходжсън ги описа като "страхливи и отвратителни", а полицията веднага се зае със случая.

