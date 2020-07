Антъни Дейвис последва примера на ЛеБрон Джеймс

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис също няма да използва някой от слоганите, установени от НБА срещу расовата дискриминация, съобщава Крис Хейнс от Yahoo Sports. Така крилото на “езерняците” се присъединява към лидера на тима ЛеБрон Джеймс, който също потвърди, че на гърба на потника ще е изобразена фамилията му.

Los Angeles Lakers star Anthony Davis will wear his last name on the back of his jersey, league sources tell Yahoo Sports.