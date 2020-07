Бруклин отново посяга към свободния пазар

Ръководството на Бруклин Нетс продължава да работи по заместването на ключовите си играчите, които пропускат финалния турнир в “Дисни Уърлд”. До момента “мрежите” си осигуриха услугите на Джамал Кроуфърд, Майкъл Бийзли и Донтей Хол, а следващата цел на клуба от Ню Йорк е Ланс Томас, твърдят източници на SNY. Той бе привлечен в Бруклин в началото на сезона, но само 20 дни по-късно бе освободен.

The Nets are close to a deal with ex-Knick Lance Thomas, per SNY sources. Brooklyn currently has 13 players on its roster, including recent additions of Jamal Crawford, Michael Beasley and Donta Hall.