Реал Мадрид запазва гард

Реал Мадрид вече не смята да се разделя със стрелеца Джефри Тейлър, информират източници на Eurohoops. В публичното пространство съществуваха слухове, че “белите” ще отпратят гарда, но явно двете страни са постигнали разбиране да продължат съвместната си работа.

Jeffery Taylor is finally staying with Real Madrid, according to @Eurohoopsnet sources. He had signed a three-year extension the previous summer. Great news for the Whites.