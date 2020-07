Пламен пред Sportal.bg: В Зенит (Казан) трябва да са щастливи от среброто (видео)

Един от най-добрите български треньори по волейбол Пламен Константинов гостува във волейболното предаване наБившият селекционер на България говори за начина, по който изведе Локомотив (Новосибирск) до шампионската титла на Русия.

@@@

“Играхме постоянно на добро ниво. Привлякохме правилните състезатели на правилните позиции. Това на практика бе 30% от успеха през сезона. На пръв поглед отстрани отборът ни не е изглеждал супер сила, но истината е, че ние играхме много балансиран волейбол с почти никакви спадове, с изключение на един малък период от 20 дни, в който ни се натрупаха четири-пет контузии едновременно. Това беше силата на отбора. Имахме дълга резервна скамейка и всеки, който влезеше в игра помагаше и се включваше в повечето случаи отлично”, заяви Пламен Константинов специално в предаваните Block Out на Sportal TV и Sportal.bg.

“В Русия приеха класирането, пак имаше коментари, че в крайна сметка можело и да не се обявява шампион и т.н. От наша гледна точка, че практически ние изиграхме 43 официални мача, заедно с европейските купи, Купата на Русия и шампионата. Не мога да се съглася, че заради оставащите 4 мача, трябва да зачеркнем 43 изиграни, в които категорично от първия до последния ден ние бяхме първи. Така от 14 клуба, 13 практически приеха, че това е класирането в шампионата. Стигна се до решението да не се играе финалната шестица, на която ние също трябваше да сме домакини, като спечелили редовния сезон”, добави Пламен Константинов.

View this post on Instagram

Лучшим тренером Мужскои волеибольнои Суперлиги Париматч по итогам сезона 2020 болельщики признали Пламена Константинова Болгарскии специалист привел @lokovolley.ru к золотым медалям чемпионата страны Поздравляем с победои

A post shared by volley_ru (@volley_ru) on May 19, 2020 at 2:18am PDT