НБА Взривиха бившия дом на Детройт Пистънс (видео) 12 юли 2020 | 16:16



Watch: The Palace of Auburn Hills imposion



The former home of the Pistons stands no more pic.twitter.com/aWuaKkEBqG — Brad Galli (@BradGalli) July 11, 2020 В The Palace отборът от щата Мичиган спечели и трите си титли на НБА (1988, 1989, 2004). Легендарната спортна зала The Palace of Auburn Hills, в която Детройт Пистънс постига най-големите успехи в историята си, бе взривена вчера. The Palace of Auburn Hills бе домът на "Буталата" от построяването й през 1988 година до 2017, когато Пистънс се преместиха в новата си зала Little Caesars Arena. Именно преди три години зала The Palace of Auburn Hills, побирала до 23 000 души, окончателно бе закрита.В The Palace отборът от щата Мичиган спечели и трите си титли на НБА (1988, 1989, 2004). 0



