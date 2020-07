Играч на Маями: Получаваме милиони, за да играем, защо трябва да се оплакваме?

Крилото на Маями Хийт Майърс Ленърд не разбира защо звездите от НБА трябва да се оплакват за условията в кампуса в “Дисни Уърлд”. 28-годишният баскетболист подчерта, че играчите получават милиони долари, за да правят това, което обичат, и добави, че военните получават много по-малко пари, а се излагат на много по-големи опасности. ЛеБрон сравни кампуса в Орландо със затвор и получи критики от феновете

“Виж, човече, нека ти обясня нещо. Първо, получавам милиони долари, за да играя баскетбол - нещо, което така или иначе обичам да правя. Второ, брат ми прекара два деветмесечни престоя в Афганистан за много по-малко пари. Разликата е, че ние ще останем в кампуса за три или четири месеца максимум… Да, животът не е лесен, но защо трябва да се оплакваме?”, запита Ленърд.

