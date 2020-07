Фен на Вила към Заха: Ако вкараш, ще дойда в дома ти като призрак

Нападателят на Кристъл Палас Уилфред Заха публикува в Twitter скрийншот на лично съобщение в Instagram. Той посочва потребител, подписан като Джак Долан. Съдейки по снимките на страницата му, той е фен на Астън Вила.

"По-добре да не вкараш утре, черна п*тко. Или ще дойда в къщата ти облечен като призрак", написал запалянкото на Вила. Той прикачи и снимка на членовете на Ku Klux Klan.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ