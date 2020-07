ЛеБрон Джеймс отново е недоволен

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс се оплака от списъка с позволени фрази, които играчите могат да използват вместо фамилиите си на гърба на потниците си. Някои от тези социални съобщения включват “Черните животи имат значение”, “Равенство”, “Не мога да дишам” и т.н, но те явно не са сред любимите избори на трикратния шампион от НБА. Джеймс сподели, че е искал да използва своя собствена фраза, вместо някоя от приетите от Лигата. Така Краля ще остане с фамилията на гърба си за рестарта в Орландо. ЛеБрон сравни кампуса в Орландо със затвор и получи критики от феновете

LeBron James has decided to keep his name “James” on the back of his jersey instead of a social justice statement.



LeBron wasn’t satisfied with the social justice messages that were provided to the players, he announced.