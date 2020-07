ESPN отстрани журналиста, използвал цинизъм срещу сенатор

Авторитетният инсайдър на случващото се зад кулисите на НБА Ейдриън Войнаровски е отстранен за неопределено време от длъжността си в американската медия НБА, съобщават източници на Outkick. Причината за това е цинизмът, който журналистът използва срещу сенатора от Мисури Джош Хоули.

Водещ журналист се забърка в огромен скандал, грози го уволнение Войнаровски се извини за случилото се с публикация в социалната мрежа “Туитър”, но от ESPN определиха действията му като “неприемливи” и “неоправдащи, довели до евентуалното му отстраняване. Не се съобщава колко време ще е наказанието на едно от водещите лица на медията.

ESPN NBA Insider Adrian Wojnarowski Says “Fuck You” After Missouri Senator Criticizes The NBA Lack of Support For Police & China! pic.twitter.com/hWHTq1Dv87