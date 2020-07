Моторни спортове Четвърти различен победител от началото на сезона във Формула 2 12 юли 2020 | 13:12 - Обновена Прочетена 201 0



Кристиан Лунгард (ART) записа своята първа победа във Формула 2, след като триумфира в днешната спринтова надпревара на „Ред Бул Ринг“. Датският пилот потегли от третата позиция, но още до първия завой бе втори, благодарение на по-добро потегляне спрямо това на неговия съотборник Маркус Армстронг. Лунгард, който е част от младежката програма на Рено, си осигури победата след много амбициозна атака на трети завой срещу Дан Тиктъм (DAMS). След своята маневра, датчанинът се отдалечи пред британския си съперник, като разликата между двамата на финала бе близо осем секунди. LUN : "Who's this guy in front? I can't keep up?!"



Race leader Lundgaard is confusion - Nissany is ahead on fresh tyres, seemingly with some serious pace!#AustrianGP #F2 pic.twitter.com/S1JlOnfrol — Formula 2 (@FIA_F2) July 12, 2020 Трети на подиума остана Армстронг, който бе изпреварен от Мик Шумахер (Prema) малко преди средата на надпреварата, но пожарогасителя в колата на германеца даде дефект, което принуди сина на седемкратния световен шампион във Формула 1 да паркира своя автомобил. Съотборникът на Шумахер и победител от вчерашната основна надпревара, Роберт Шварцман, не стигна до финала след контакт още на първи завой. VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/28)



What a difference a day makes Shwartzman is out on the spot after spinning at the first corner#AustrianGP #F2 pic.twitter.com/Zf5Wd1YYmm — Formula 2 (@FIA_F2) July 12, 2020 С триумфа си Лунгард стана четвъртия различен победител в първите четири старта за 2020 година във Формула 2. Лидер в класирането при пилотите след днешната надпревара с 48 точки продължава да е Шварцман, който е следван от Лунгард и победителя в откриваща сезона надпревара, Калъм Илот (UNI-Virtuosi), които има по 43 пункта. Шампионатът на Формула 2 продължава другата седмица с два старта на унгарската писта „Хунгароринг“.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

