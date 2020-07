НБА Меджик Дончич (видео) 12 юли 2020 | 13:04 - Обновена Прочетена 282 0



Luka Magic in the Magic Kingdom #MFFL pic.twitter.com/3VkfRIU98u — Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 11, 2020 От Далас Маверикс публикуваха в Twitter две отделни изпълнения на Дончич. При едното той изпраща топката в коша с футболен удар. При другото пък изстрелва топката нагоре и вкарва кош с таб... с помощта на тавана... Дори великият Меджик Джонсън сигурно би се усмихнал на лекотата, с която Дончич прави магически неща на паркета.

