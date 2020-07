ММА Красавицата Пейдж ВанЗант загуби последната си среща в UFC (видео) 12 юли 2020 | 09:52 - Обновена Прочетена 337 0



копирано

Красавицата Пейдж ВанЗант загуби последната среща от настоящия си договор с UFC. В първия мач от основната карта на UFC 251 на „Бойния остров“ в Абу Даби, 26-годишната американка отстъпи още в първия рунд пред непобедената Аманда Рибас. Двете се изправиха в двубой от категория „перо“. Двубоят започна с лоу кик за Пейдж ВанЗант, след което двете влязоха в клич с размени на удари с коляно. Бразилката съумя да се възползва по-добре и свали съперничката си на земята. Рибас, която е шампион на Бразилия по джудо и носител на световна титла по бразилско джу джицу, демонстрира отлична работа на земя и бе близо да задуши русокосата фурия, въпреки че получи удар в носа, от който текна кръв. ВанЗант успя да се отскубне за момент и двете се превъртяха, но след две минути игра победата бе присъдена на Рибас, която успешно приложи на Пейдж ВанЗант техника от граплинга „arm bar“ (ключ на ръка). 26-годишната бразилка продължи победната си серия в UFC, като това бе нейна четвърта победа от четири мача, а серията и в ММА се увеличи на пет поредни успеха. Рибас има само 1 загуба от 10 срещи. Quick work!



@AmandaRibasUFC with the first round submission at #UFC251



We are LIVE on ESPN+ PPV https://t.co/2F9xYFPYfP #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/egS17okbQp — UFC (@ufc) July 12, 2020 „Невероятно. Не мога да опиша какво се случи… Толкова съм емоционална – бяха първите думи на Рибас. – Опитвам се да науча някои думи на арабски. Благодаря за възможността да се бия тук. Мисля, че с този мач доказах, че няма значение къде си, а какво искаш да постигнеш. Никой не вярваше, че мога да победя момичета, които се подготвят в големи зали.“ Amanda Ribas submits Paige VanZant via an arm bar in the first round#UFC251 pic.twitter.com/QB861IKn1d — MMA India (@MMAIndiaShow) July 12, 2020 Непобедената бразилка призна, че предпочита по-леката категория и посвети успеха на своя сенсей Алекс за рождения му ден.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 337

1