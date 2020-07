ММА Машината Камаро Усман прегази и Хорхе Масвидал 12 юли 2020 | 08:53 - Обновена Прочетена 1258 0



Having fun yet? #UFC251 getting intense through 2 pic.twitter.com/CXhGfd94T4 — UFC (@ufc) July 12, 2020

Първият рунд започна с атака на Усман, който свали Масвидал на земята, но американецът отговори с тежки удари в главата на нигериеца. Усман пък завърши рунда с лакът в лицето на съперника, с който направи и аркада над окото му.



Вторият рунд отново Усман диктуваше темпото, след като притисна опонента си до мрежата, макар и без да може да му нанесе много опасни удари, а по-скоро разчиташе на настъпване, рамена и колена в тялото на противника. За сметка на това той му направи нова аркада след неволен удар глава в глава.



Нигериецът продължи да натиска и в третия рунд, макар тогава да хвана Масвидал за слабините, което накара съдията да спре срещата за няколко минути и да направи забележка на Усман. След подновяването на битката обаче 33-годишният боец на два пъти свали американеца на земята и му вкара доста тежки лакти в главата.

He's a problem!



@Usman84kg closes the show on top!#UFC251 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/pPjV2mN4bL — UFC (@ufc) July 12, 2020

До края на мача Усман напълно доминираше, като направи още два тейкдауна и не даде никакъв шанс на Масвидал да се съвземе и да направи някакви значими атаки.



Так победата категорично отиде на сметката на Усман след съдийско решение - 50-45, 50-45 и 49-46. Нигериецът продължава да няма загуба в UFC. Масвидал пък вече е с актив 35-14 в октагона.

