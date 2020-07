ММА Волкановски отново победи Халоуей и в реванша 12 юли 2020 | 07:55 - Обновена Прочетена 74 0



2020 claims another victim, Alexander Volkanovski gifted the belt by judges, as Max Holloway gets robbed on #UFCFightIsland #UFC251 pic.twitter.com/cn6Q95jTCn — CautiousHero (@HeroCautious) July 12, 2020

Халоуей доминираше в първите два рунда, като нанесе доста тежки удари в главата на своя съперник и на два пъти го праща на земята, но и в двата случая не успя да довърши австралиеца, който бе спасен от сирената.



В третия рунд Волкановски се окопити и изравни играта, а в четвъртия вече започна да стои по-добре и успя да направи тейкдаун, макар американецът да успя бързо да се измъкне от трудната ситуация.

Still THE GREAT! #UFC251 pic.twitter.com/xCXFLhrvEE — UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) July 12, 2020

В петия рунд австралиецът продължи да бъде стабилен при размените, а решаващи се оказаха два тейкдауна, които успя да направи, и с тях като че ли окончателно успя да обърне мача в своя полза.



Така Волкановски измъкна победата под носа на своя съперник със съдийско решение - 48-47, 47-48, 48-47, и запази пояса си, записвайки 9 поредна победа, като активът му вече е 22-1. За Халоуей пък това е доста горчива загуба, като той вече е с актив 21-6 в октагона.

