Пьотър Ян нокаутира Жозе Алдо и вдигна титлата в категория петел

RUSSIA HAS A NEW CHAMPION!



@PetrYanUFC stops Aldo in the fifth!#UFC251 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/uITcE8ijba — UFC (@ufc) July 12, 2020

В първия рунд Алдо тормозеше Ян с лоу кикове, но руснакът използва една възможност в края на частта и свали съперника си на земята, след което му нанесе поредица тежки удари.



Въпреки това бразилецът успя да се вдигне във втория рунд, като стоеше добре и в началото на третата част. С всяка изминала минута обаче си личеше как силите на ветерана започват да се изчерпват, докато съперникът му все повече засилваше своя натиск.

What a moment to share with his team!@PetrYanUFC is paraded around the Octagon after becoming the UFC champ #UFC251 pic.twitter.com/slarMe8k5T — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 12, 2020

Ян пое контрол над мача в четвъртия рунд, в който отново свали Алдо на земята и му нанесе поредица от удари, като успя да разкървави носа му. Канонадата на руснака продължи и в последната част, когато още в първите секунди той вкара тежък удар в главата на съперника си и отново го просна на пода и започна здраво да го налага. Дълго време бразилецът отказваше да се предаде, но в крайна сметка съдията Леон Робъртс взе решение да спре мача и да присъди победа с технически нокаут за Ян.

