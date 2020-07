Италия Чалханоглу: Обичам Милан, но трябва да взема важно решение 12 юли 2020 | 01:13 Прочетена 172 0



копирано





“Чувството да победиш Ювентус е много добро. Те са доста силен отбор. След изоставането с 0:2 не се предадохме и се опитахме да направим нещо на терена. Създадохме много положения. След отбелязаната дузпа на Златан Ибрахимович си възвърнахме самочувствието. Усещането е невероятно, толкова сме щастливи, а атмосферата е прекрасна. Играхме добре срещу тях и за Купата на Италия, но беше трудно с човек по-малко. С десетима трябва да бягаш и да се защитаваш повече. Този мач беше в умовете ни по време на шампионатния двубой и това си пролича в начина ни на игра. Това ни липсваше в миналото, защото срещу големите отбори не печелехме много. Сега победихме Рома, Лацио и Ювентус, а ни предстои и мач с Наполи. Hakan Calhanoglu told GOAL



"It feels very good (to beat Juventus). We played against Juventus who are a very strong team. After the 2-0, we never gave up and we tried to do something on the pitch. We created a lot of chances." pic.twitter.com/HUq7L6grMj — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) July 11, 2020 Тук съм от три години, но оттогава нещата постоянно се променят. Вече са ме тренирали четирима треньори, а директорите също се сменят. Стабилността в Милан не е същата като преди. Всички се опитват да направят най-доброто за Милан, но нещо липсва. Като играчи ние можем само да гледаме с какво да помогнем на терена. Надявам се, че ще успеем да върнем Милан към това, което беше в миналото. Да не забравяме, че не играх през първите шест месеца, когато пристигнах в клуба. Беше много трудно за мен да се върна след наказанието ми. Бях в лоша физическа форма. Идвайки в голям клуб като Милан, хората имат очаквания към мен, защото ме познават от Байер (Леверкузен).



През първата година не показвах играта, която исках. През втората играех по-добре ден след ден и когато Дженаро Гатузо пристигна, той ми даде голяма енергия, като също така много ме натискаше. Физически бях много добре при него. Понякога ми даваше да играя на моята позиция, но тактически не беше като Стефано Пиоли, неговият стил е по-дефанзивен. При Пиоли играем агресивно и винаги сме офанзивни. Това е по-добре за мен. Така че това е най-добрата ми година, както казват хората, вярно е. Çalhanolu told GOAL



"I've been here three years, but since I've been here, things have changed a few times. I have had four coaches and managers, the stability is not the same as before in Milan. Everyone is trying to do their best for the club, but something is missing." pic.twitter.com/firVpO7O4G — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) July 11, 2020 Милан са велики и си остават такива, те са невероятен клуб. Всеки го знае. Различни са от Леверкузен, който е малък отбор, но винаги играе в Шампионската лига. Дойдох в Милан с цялото си сърце и искам да играя в ШЛ с “росонерите”. Там трябва да бъде клубът. Мисля, че дойде моментът да взема решение, и то да го направя добре, тъй като следващият сезон е последен от договора ми. Сега имам седем мача пред себе си. Започнах добре след пандемията от коронавирус и искам да продължа по същия начин. След това ще видим какво ще се случи в бъдеще. Трябва да взема решение с моя агент. Обичам Милан и е фантастично да нося фланелката с номер 10, защото знам за великите играчи, носили я преди мен”, заяви Чалханоглу пред Goal.com.

Халфът на Милан Хакан Чалханоглу коментира победата над Ювентус, престоя си в клуба и своето бъдеще на “Джузепе Меаца”.Тук съм от три години, но оттогава нещата постоянно се променят. Вече са ме тренирали четирима треньори, а директорите също се сменят. Стабилността в Милан не е същата като преди. Всички се опитват да направят най-доброто за Милан, но нещо липсва. Като играчи ние можем само да гледаме с какво да помогнем на терена. Надявам се, че ще успеем да върнем Милан към това, което беше в миналото. Да не забравяме, че не играх през първите шест месеца, когато пристигнах в клуба. Беше много трудно за мен да се върна след наказанието ми. Бях в лоша физическа форма. Идвайки в голям клуб като Милан, хората имат очаквания към мен, защото ме познават от Байер (Леверкузен).Милан са велики и си остават такива, те са невероятен клуб. Всеки го знае. Различни са от Леверкузен, който е малък отбор, но винаги играе в Шампионската лига. Дойдох в Милан с цялото си сърце и искам да играя в ШЛ с “росонерите”. Там трябва да бъде клубът. Мисля, че дойде моментът да взема решение, и то да го направя добре, тъй като следващият сезон е последен от договора ми. Сега имам седем мача пред себе си. Започнах добре след пандемията от коронавирус и искам да продължа по същия начин. След това ще видим какво ще се случи в бъдеще. Трябва да взема решение с моя агент. Обичам Милан и е фантастично да нося фланелката с номер 10, защото знам за великите играчи, носили я преди мен”, заяви Чалханоглу пред Goal.com.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 172

1