Моторни спортове Шампионът във Формула 3 за 2019 с първа победа във Формула 2 след драма в Австрия 11 юли 2020 | 21:20 - Обновена Прочетена 180 0



копирано

Роберт Шварцман (Prema) завоюва своята първа победа във Формула 2 след маратонска водна драма на „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Руснакът се възползва от проблем с радиото на доминантния лидер Юки Цунода (Carlin) и се поздрави с успеха в основната надпревара от втория уикенд за сезона. "That was for my dad." @ShwartzmanRob pic.twitter.com/H3fFQGG4c5 — Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020 Състезанието стартира при изключителни тежки условия зад автомобил за сигурност, но след едва пет обиколки бе спряно заради влошаващите се условия на трасето. Това бе добра новина за Шварцман, тъй като той имаш леки технически проблеми по време на обиколките зад колата за сигурност, но те бяха отстранени от неговия екип по време на забавянето, което продължи близо час. След рестарта руснакът се движеше с добро темпо, като успя да се изкачи до третата позиция зад Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi) и Цунода. Шампионът за миналата година в сериите Формула 3 и Джоу спряха заедно за задължителното си спиране в пита, като се възползваха по перфектен начин от новите си гуми и направиха огромна разлика на японския пилот на Carlin¸ който имаше проблем със своето радио и в продължение на няколко обиколки не влезе в бокса, въпреки командите на неговия инженер. В същото време, Шварцман изпревари по перфектен начин Джоу от външната страна на трети завой, като по този начин пое лидерството след спирането на Цунода. LAP 25/36



Unbelievable! Tsunoda get the call to pit, but he doesn't appear to be able to hear them, as the team gesture for him to pit #AustrianGP #F2 pic.twitter.com/DkP7QNsSYQ — Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020 Младежкият пилот на Red Bull се върна на трасето зад Джоу, но неговите нови гуми му позволиха бързо да се справи с китайския си конкурент, след което тръгна да преследва пилота на Prema. Въпреки по-свежите си гуми обаче, Цунода не успя да изпревари Шварцман до финала, където разликата между двамата бе по-малко от една секунда. Джоу от своя страна изпадна в изключителни затруднения със своите гуми в последните обиколки, като едва удържа Мик Шумахер (Prema) зад себе си след перфектно дефанзивно каране във финалния тур. LAP 35/36



The battle for the final podium spot is heating up! Schumacher takes P4 from Ilott, and sets his sights for Zhou in third#AustrianGP #F2 pic.twitter.com/eMb1vSJbvK — Formula 2 (@FIA_F2) July 11, 2020 Шумахер от своя страна стартира едва девети, но се ориентира по перфектен начин в трудните условия на „Ред Бул Ринг“ и направи каране подобно на тези на неговия баща, Михаел Шумахер. Германецът успя да съхрани ресурса в гумите си в последните обиколки, когато пистата бе почти изсъхнала, което му позволи да прогресира с цели три места в рамките на последните пет тура, но малко не му достигна да запише своя първи подиум в основно състезание. Петицата бе запълнена от победителя от същата тази надпревара миналата седмица, Калъм Илот (UNI-Virtuosi). В утрешната спринтова надпревара от първа позиция ще потегли Дан Тиктъм (DAMS), който днес остана осми, докато зад него ще потеглят завършилите седми и шести, Маркус Армстронг (ART) и Кристиан Лунгард (ART). Лидер в класирането при пилотите след днешния старт с актив 48 точки е Шварцман, следван от Илот с 37 и Лунгард с 26.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 180

1