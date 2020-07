Златан: Не виждам друг Ибракадабра, Галиани ме покани да отида в “стария Милан”

“Галиани ми се обади и каза: “Твърдиш, че това не е твоят Милан. Старият ти Милан е на 11 км. от клуба”. Харесвам го, той работи така, както трябва един спортен директор. Когато ме доведе в Милан първия път, той дойде в къщата ми в Швеция и ми заяви: “Няма да си тръгна, докато не дойдеш с мен”. Жена ми, Хелена, ме погледна разтревожено: “Това е лудост. Какво иска той?” Отговорих й, че трябва да отидем, иначе той няма да си тръгне. Когато искаш нещо, трябва да го вземеш с действия, а не с думи.

Странно е без фенове. Те допринасят за 50% от играта: надъхват те, освиркват те, което ми харесва, развълнуват те. Когато отида под Курва, се чувствам жив, а феновете се радват. Те се молят на своя бог. Това, което излезе като информация след станалата известна среща преди полуфинала за Купата на Италия, е само 10% от случилото се, но не беше нещо лошо. Просто говорех от мое име и от това на отбора. Разговаряхме помежду си, разбира се, за да получим отговори за ситуацията и нашето бъдеще.

Дали все още се будя с желанието да тренирам? Не, не и сутринта. Трудно се будя. Но когато тренирам, аз тренирам. Не знам, може би ми харесва да страдам на тренировките. Когато страдам, се чувствам по-добре. На 38 години съм, но когато започнем да бягаме на “Миланело” не бива да полагам по-малко усилия от останалите. Трябва да се натоварвам колкото тях, защото така е в главата ми. Трябва да съм по-добър от другите във всичко, което правя, така израснах.

Zlatan Ibrahimovic Interviewed by Sportweek



"I'm as strong as Tyson, as fast as Bruce Lee. And I dance like Ali" pic.twitter.com/IllHMzTRqt