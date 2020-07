Пиоли: Трябва да се възползваме максимално от този момент на увереност

“Подобрението в резултатите ни напоследък се дължи на по-добрите ни решения при завършването на атаките ни и последната топка, но винаги сме създавали положения. Няма смисъл да поглеждаме назад към това, какво е можело да бъде, ние просто не бяхме достатъчно постоянни. Отнема време да изградиш нещо важно в даден отбор, без значение дали е техническо, тактическо или по отношение на характера. Трябва да завършим сезона добре, все още има много точки за печелене.

Наполи са страхотен отбор с чудесен треньор, който спечели Купата на Италия само преди няколко седмици. Трябва да се представим силно, като разполагаме с необходимото, за да го сторим. Важното е да реализираме нашия потенциал, да се възползваме максимално от този момент на увереност и да дадем най-доброто от себе си.

'Leao will bring many satisfactions'

Rumours over future

Comparisons with Gattuso's Milan



