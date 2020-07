Дюрант към гард на Атланта: Добре дошъл в НБА, новобранецо

Във вечерта на Драфт 2018 вниманието на Атланта Хоукс бе отнето от потенциалната суперзвезда Трей Йънг. Младият плеймейкър бе избран под №5 от Далас, но се озова при "ястребите" след сделка с участието на Лука Дончич.В същата вечер Атланта реши да добави и гарда Кевин Хъртър с 19-ия си избор в Драфта, който се превръща в наистина солиден стрелец. Всяка настояща звезда от Лигата е преминала през своя "добре дошъл в НБА" момент, като при Хъртър това се е случило със съдействието на Кевин Дюрант.

"Играехме срещу Голдън Стейт. Аз трябваше да пазя Дюрант. Топката беше у него и аз го пресирах. Пресата ми помогна и той изгуби кълбото, което отиде до централната линия. Казах си: "Справям се добре". Продължих да го пресирам, след като си върна притежанието, и тогава той направи три дрибъла, вдигна се за стрелба, докато ръката ми беше в лицето му, и наниза най-лесните две точки в кариерата си. Когато се връщаше в защита, ми каза: "Добре дошъл в НБА, новобранецо", спомни си 21-годишният гард в интервю за Bleacher Report.

“I’m guarding Durant. He loses the ball and it goes out to half court. I’m thinking I’m doing alright. Then he takes a three dribble hesi pull up and knocks down the easiest two. He’s backpedaling on defense and yells out ‘welcome to the league rook!’”



- Kevin Huerter pic.twitter.com/cnLZQysEkd