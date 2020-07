Челси приветства Хаким Зиеш

Челси представи официално новото попълнение Хаким Зиеш. Лондончани приветстваха мароканеца с добре дошъл в специално съобщение в социалните мрежи. Зиеш пристигна "Стамфорд Бридж" от Аякс и подписа петгодишен договор. Според информации трансферът е на стойност 40 милиона евро.

Check out the full gallery from Hakim Ziyech's first training session as a Blue!