Константинов в Block Out: Министерство на спорта трябва да разполага с минимум 0,5% от БВП (видео)

През този сезон Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до титлата на Русия и до полуфинал за Купата на CEV.

Пламен Константинов в Block Out: България щеше да е европейски шампион със Соколов, Казийски и Скримов

“Големият проблем на спорта е липсата на реална пазарна икономика. За да имаш желание да спонсорираш някакъв спорт или култура, трябва да имаш излишъци или да искаш нещо да рекламираш или от любов към някой спорт. Ако си богат и обичаш някакъв спорт, можеш да го направиш. Това се случва в България, но реално спонсорските договори отсъстват. Тези които са рекламни, с рекламна цел, са много малко. Това е свързано най-вече с икономиката ни, защото почти нищо не произвеждаме. Независимо, че бият тъпана, че произвеждаме нещо, ние правим всичко за ишлеме, нямаме краен продукт. Дори да работим за Мерцедес, правим копче за таблото или крушка за осветлението, но нямаме краен продукт, който има нужда за реклама, за да се продаде. По-голяма част от производството ни е такъв тип, че изнасяме или правим някакви части за големи компании, но нямаме краен продукт, за да имаме нужда от реклама. Малък пазар сме, с малки покупателни възможности на населението и всичко това комплексно се пренася върху спорта, защото спортът е уникален рекламен носител, от там са големите приходи”, заяви Пламен Константинов специално в предаването Block Out по Sportal TV и Sportal.bg.

"Ние обаче не можем да го правим и аз, където и да отида всеки път, повтарям едно и също. Трябва да има държавна политика и то държавна политика със сериозно финансиране на Министерство на спорта. Имаме Министерство на спорта, което разпределя нищо, ако ме питате мен. Това министерство трябва да има възможност да разполага с минимум 0,5% от брутния вътрешен продукт на България. Щом имаш министерство, това означава, че това е приоритетна политика, а щом ти е приоритетна политика, ти трябва да я финансираш. Министърът трябва да отреже от 80-те федерации, които даже не можем да изброим. Не можеш всичко да финансираш, избираш 10-15-20 спорта за таван, за всичко друго "Извинявам се!". В зависимост от популярността, резултатите и традициите, които имаш, финансираш, но финансираш както трябва. Не можеш да искаш да победим поляци, които имат 20 милиона евро осигурен бюджет, а нашата федерация получава от Министерството 2 милиона и ние викаме "Леле, откраднаха парите". Масово ще чуеш това, че във федерацията се краде. Какво се краде? Имаме 8 национални отбора, как се хранят 8 национални отбора, хора? Не стигат парите, това е истината. За това трябва да се отрежат спортовете, за да се финансират тези, които се избират. Не казвам само волейбола! Избират се 10-15 спорта и толкова. Не помогне ли държавата в тази икономическа ситуация, няма шанс - нито спорта, нито културата, за да не се обидят, защото горе-долу сме в една кошница. И културата трябва да бъде подпомагана от държавата", добави Пламен Константинов.

