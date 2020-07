Рилски спортист се доверява на американец

Селекцията на старши треньора Людмил Хаджисотиров в Рилски спортист вече може да се похвали с първото си ново чуждестранно попълнение. Отборът ще се довери на американецa Илайджа Бърнс, който пристига в Самоков от американския колеж Сиена.

"Треньорът изглежда много спокоен човек, ще ми бъде удобно да играя там. Той наистина е развълнуван да ме привлече в отбора. Ще играя на позициите тежко крило и център, които точно пасват на стила ми на игра", заяви Бърнс в интервю за Times Union.

Congratulations to @ElijahBurns12 on signing his first professional contract to compete for @RilskiSportist in Bulgaria!



Good luck, Elijah!



https://t.co/rWViJoyLRY