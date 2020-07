Волейбол Пламен Константинов в Block Out: България щеше да е европейски шампион със Соколов, Казийски и Скримов 11 юли 2020 | 16:17 - Обновена Прочетена 606 0



През този сезон Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до титлата на Русия и до полуфинал за Купата на CEV. @@@ “Единственото нещо, за което съжалявам от периода си начело на националния отбор, че нито в един момент нямах възможността да видя пълния потенциал на България, събрани всички контузени, обидени, сърдити, недоволни. Как не можахме да оставим всичко настрана и да разберем, че в крайна сметка националния отбор не е на никой. Това е единствената ми горчилка. Можеше да постигнем по-добри резултати. Примерно на едно Европейско първенство през 2015-а, да имахме един Цецо Соколов, Скримов, Матей, аз мога да се подпиша, че щяхме да сме европейски шампиони в София. Същото нещо говорим и за Световното, ако имахме само един Соколов в състава, щяхме да сме на финалите. Но това е част от играта, включително и от треньорската професия. Трябва и "да те върже", и "да те покрие", но така са се случили нещата”, заяви Пламен Константинов специално в предаването Block Out по Sportal TV и Sportal.bg. @@@ “Но най-много съжалявам, че по една или друга причина не можем да намерим ключа към всеки и да заприличаме малко на сърбите, които каквото и да се случва, когато има нужда националния отбор и трябва да се играе за националния отбор, там няма сърдити, обидени, искащи, неискащи, всички се обединяват, отиват и играят, а после може и да не си говорят. Това нещо не можем да го постигнем очевидно. Всеки си гледа интереса, дали клубното отборче, "там ми е по-важно, тук може да не рискувам", "сърдит съм на президента, на кварталния, на Европейската комисия" и за това няма да играя. Има такива неща, които за мен са необясними. В крайна сметка националният отбор не е за пари. За мен националния отбор винаги е бил да играеш за публиката, за любовта на хората. Ако играеш за националния отбор, хората ще те обичат и ще се отнасят позитивно към теб. За мен това са водещите неща, но очевидно през последните години имат други приоритети”, добави бившият селекционер на България.

“И аз съм имал конфликти в националния отбор, но това не пречи да излезеш и да играеш. Играй си за националния отбор, конфликти ще има, никой не ти затваря устата, кажи си каквото имаш да си казваш, ще си търси промяна. "Играйте си за националния отбор" ми бяха и последните думи към отбора, когато си тръгвах. Казах на момчетата "играйте за националния отбор докато можете, не се отказвайте докато имате възможности”, добави Пламен Константинов.

