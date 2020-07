НБА Редик за критиките по ЛеБрон и Дюрант: На хората им е неприятно, когато чернокожи взимат такива решения 11 юли 2020 | 15:59 - Обновена Прочетена 239 0



"People were uncomfortable with powerful Black men making decisions for themselves" @jj_redick on what he believes was an underlying reason for negative reactions to KD and LeBron's past free-agency moves. Watch the full conversation with @TaylorRooks https://t.co/WgUzP0TIRx pic.twitter.com/sGdWslLgt5 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020 Гардът на Ню Орлиънс Джей Джей Редик направи интересно изказване по темата за расовата дискриминация. 36-годишният ветеран даде интервю за Bleacher Report, в което обсъди трансфера на ЛеБрон Джеймс в Маями Хийт, както и този на Кевин Дюрант в Голдън Стейт. Звездите отнесоха доста критики за съответните си действия, но Редик смята, че те по-скоро са на расова основа. "Ставайки въпрос за Кевин Дюрант, когато се присъедини към Уориърс през 2016-а, и ЛеБрон Джеймс, когато взе "Решението", винаги я има тази група фенове, която казва: "Той пое по лесния път. Отиде в един отбор с Дуейн Уейд и Крис Бош в Маями, или пък (в случая на Дюрант) присъедини се към отбор, от който току-що бе победен в плейофите". Мисля, че основната причина за подобна реакция по адрес на Кевин и ЛеБрон е, че на хората им е неприятно, когато издигналите се в йерархията чернокожи взимат такива решения за себе си. Наистина вярвам в това", заяви Редик. JJ Redick just made me laugh out loud by saying it's racist how sports fans did not like Kevin Durant leaving OKC to go to the Warriors. That has to be the dumbest take I've ever heard and quite honestly this racism stuff is just getting out of hand. — Carlos Gonzales (@Namaste_Carlos) July 9, 2020 0



