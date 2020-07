НБА Водещ журналист се забърка в огромен скандал, грози го уволнение 11 юли 2020 | 13:39 - Обновена Прочетена 167 0



копирано





Don’t criticize #China or express support for law enforcement to @espn. It makes them real mad @Outkick pic.twitter.com/WJDxrotUBD — Josh Hawley (@HawleyMO) July 10, 2020 Хоули критикува НБА заради противоречивите си отношения с Китай, както и за това, че Лигата не отдава почит на служителите на реда, очевидно засягайки нововъдението играчите да заместят имената си на гърба на потниците с фрази за социалната справедливост. Цялата тази критика бе приета по следния начин от Войнаровски: "Н*чукай си го".



Цинизмът веднага бе споделен в личния "Туитър" профил на сенатора. Журналистът обаче осъзна в какво се е забъркал и побърза да се извини.

pic.twitter.com/wsBNk9Jv2y — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 10, 2020 Едно от най-големите имена в спортната журналистика отвъд океана - инсайдърът на НБА Ейдриън Войнаровски, се забърка в изключително неприятен скандал. Авторитетният репортер, който работи за американската медия ESPN, отговори по много циничен начин на имейл, изпратен от републиканския сенатор от Мисури Джош Хоули.Хоули критикува НБА заради противоречивите си отношения с Китай, както и за това, че Лигата не отдава почит на служителите на реда, очевидно засягайки нововъдението играчите да заместят имената си на гърба на потниците с фрази за социалната справедливост. Цялата тази критика бе приета по следния начин от Войнаровски: "Н*чукай си го".Цинизмът веднага бе споделен в личния "Туитър" профил на сенатора. Журналистът обаче осъзна в какво се е забъркал и побърза да се извини. "Бях неуважителен и направих грешка. Съжалявам за начина, по който реагирах. Незабавно се обръщам към сенатор Хоули, за да извиня. Също така трябва да се извиня на колегите си от ESPN, защото знам, че моите действия бяха неприемливи и не трябва да се отразяват на нито един от тях", написа Войнаровски в "Туитър". https://t.co/cHyqaxBLQC pic.twitter.com/b2gPBcNzS3 — ESPN PR (@ESPNPR) July 10, 2020 ESPN нарече съобщението на инсайдъра "напълно неприемливо и неоправдаващо" - "Никой, който работи в ESPN, няма нужното оправдание да реагира по начина, по който Ейдриън постъпи със сенатор Хоули. Ще се обърнем директно към него и спецификите по разговорите ни ще останат вътрешна информация". He must be fired. Replace him with a person of color as reparations! — Cernovich (@Cernovich) July 10, 2020 Войнаровски е много уважавано име в баскетболните среди в САЩ. Той, както и репортерът от The Athletic Шамс Чарания, са може би двамата най-стойностни инсайдъри на случващото се зад кулисите на Лигата. Феновете вече пожелаха Войнаровски да бъде уволнен, като за момента няма становище от ESPN. Войнаровски е много уважавано име в баскетболните среди в САЩ. Той, както и репортерът от The Athletic Шамс Чарания, са може би двамата най-стойностни инсайдъри на случващото се зад кулисите на Лигата. Феновете вече пожелаха Войнаровски да бъде уволнен, като за момента няма становище от ESPN. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 167

1