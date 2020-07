Бокс Карлос Такам почете паметта на баща си с победа 11 юли 2020 | 11:20 - Обновена Прочетена 135 0



Бившият претендент за световната титла Карлос Такам победи Джери Форест с единодушно съдийско решение. Камерунецът наложи волята си в десет рунда за крайното 96-94, 98-92 и 97-93. Битката в тежка категория беше главна за галавечерта в „MGM Grand“, Лас Вегас, Невада. Тя беше с особен емоционален заряд, защото преди седмица бащата на Такам си отиде от този свят. „Баща ми почина преди седмица и в момента сърцето ми е ледено… може да не записах впечатляващ нокаут, но дойдохме за победа и я взехме“, сподели Карлос. Такам демонстрира по-добра физическа подготовка след паузата, породена от световната пандемия. Африканецът наложи добро темпо от самото начало, а представителят на домакините потърси изненадата с риск едва след седмия рунд. Двамата сблъскаха главите си, от което Такам пострада повече. Through 5 Rounds:

57 landed for @carlos_takam

26 landed for @JerryForrestKO @CompuBox #TakamForrest pic.twitter.com/Q9My1j5YcC — Star Boxing (@StarBoxing) July 10, 2020 Загубилият от Антъни Джошуа през 2017 година стисна зъби и мъжки доигра финалните два рунда в чест на баща си. An American boxer called Carlos Castro upstaged everyone at a boxing show with a dominant performance so brutal it forced his opponent's corner to stop it#boxing #boxingnews #TopRankBoxing



cc: @trboxing, @KornerMan44 https://t.co/e7Q8WZ6ocq — Alan Dawson (@AlanDawsonSport) July 10, 2020 Победата е под номер 39 за Карлос Такам, който има още 5 поражения и едно равенство на сметката си. Американецът Джери Форест пък вече е със статистика 26-4 (20 нокаута). boec.bg 0



