ММА Хорхе Масвидал свалил 9 килограма за 6 дни 11 юли 2020



FOR WELTERWEIGHT GOLD.



@USMAN84kg vs @GamebredFighter



Order now https://t.co/bzG8eulB7q #UFC251 pic.twitter.com/VObQcd0mrp — UFC (@ufc) July 10, 2020 Разбира се, това не е било лесно, но той е доказан професионалист и успя.



Хорхе се намира в серия от 3 поредни победи с нокаут и в своята последна битка победи Нейт Диаз, с което стана най-лошото копеле и си спечели уникален пояс. Масвидал изгря с победите си над Дарън Тил с нокаут в Лондон и над Бен Аскрен с нокаут за 5 секунди. Сега той има още по-голям шанс пред себе си и е готов да се възползва максимално. Ето какво сподели Масвидал за свалянето на килограмите:

View this post on Instagram #theresurrection A post shared by Jorge Masvidal (@gamebredfighter) on Jul 10, 2020 at 6:21am PDT

