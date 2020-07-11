Цветомир Найденов: От какво ЦСКА са го уволнили Борносузов?!

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БГ Футбол
Собственикът на efbet Цветомир Найденов коментира в социалната мрежа "Фейсбук" уволнението на Атанас Борносузов от ЦСКА-София. Бившият халф на Литекс работеше в школата на "червените", но вчера стана ясно, че е освободен от длъжност.
"От какво ЦСКА са го уволнили Борносузов?! Би трябвало да не си е сменял трудовия договор още от ловешко време. Фирмата си е една и съща…", написа основният спонсор на ЦСКА 1948.
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(Гост) 12
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Свине мине свине мине свине мине свине мине свине мине свине мине свине мине свине мине Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ЛОВЕЧ ОТБОРЬТ НА ДПС И ББ ЗАМИНАВАТЕ В ЗАБВЕНИЕ ГЕРБАДЖИИСКИ МИКРЕНСКИ РИРЕТ А КРАЙ С ВАС СМЕШНИЦИ БРАВО ЦЕЦО МАЧКАЙ ГИ С ИСТИНАТА Рейтинг: 1 0
(Гост) 9
отговор
Ние литекс сме и на Гриша сме проститутките Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
Тоя честния като божков кога ще емигрира към Дубай Рейтинг: 0 1
(Гост) 7
отговор
Бойко е пътник и твоя ред идва Рейтинг: 0 1
(Гост)
ХА ХА ОРАНЖЕВ ГЛУПАК ИСТИНАТА БОЛИ ЛОВЕЧ ТОВА СИ ТИ Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
Иди питай Гришата сестро. Рейтинг: 0 1
(Гост) 4
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Ха ха... Верно ли бе? Рейтинг: 1 0
(Гост) 3
отговор
Боко върви към Дубай,ЦеКа ти какво ще правиш??? Рейтинг: 0 1