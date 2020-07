ММА Камару Усман и Хорхе Масвидал с равно тегло пред UFC 251 (видео) 11 юли 2020 | 08:57 - Обновена Прочетена 74 0



Всички бойци от основната карта на UFC 251 успяха да влязат в категориите си. Съмненията, че извиканият „на пожар“ Хорхе Масвидал може да се провали на везната се разсеяха. Така титлите в категории „петел“, „перо“ и полусредна ще бъдат заложени в първата галавечер на „Бойния остров“ Яс в Абу Даби. On six days notice. #UFC251 pic.twitter.com/aAjNHHs0vn — UFC (@ufc) July 10, 2020 По време на типичните позирания лице в лице всичко протече дисциплинирано и професионално. Състезателите носиха маски за снимките, въпреки че им бяха направени няколко пъти тестове за коронавирус. Usman and Masvidal officially make weight. 170 each. @espnmma pic.twitter.com/4GeT9P3TnE — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 10, 2020 Камару Усман и Хорхе Масвидал, които ще се бият в главната битка за титлата в полусредна категория бяха с еднакво тегло и заковаха по 77.11 килограма. Александър Волкановски и Макс Холоуей, които ще се бият за титлата в категория перо също бяха с еднакви килограми и тежаха по 65.77 килограма.



Жозе Алдо и Пьотър Ян, които ще се бият за вакантната титла в категория петел заковаха по 61.23 килограма. На кантара се провалиха Ванеса Мело и Роулиан Пайва, които са с 2 килограма по-тежки от съперниците си. Ще бъдат глобени с част от хонорарите си за битките. Те са от най-ранните подгряващи за вечера. Основна карта:



Камару Усман (77.11 кг) – Хорхе Масвидал (77.11 кг) - (полусредна)



Пьотър Ян (61.23 кг) – Жозе Алдо (61.23 кг) - („петел“)



Александър Волкановски (65.77 кг) – Макс Холоуей (65.77 кг) - („перо“)



Джесика Андраде (52.16 кг) – Роуз Намаюнас (52.61 кг) - („сламка“)



Пейдж ВанЗант (57.15 кг) – Аманда Рибас (57.15 кг) - („перо“) 0



