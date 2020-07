НБА Кени Смит с противоречиво мнение за ЛеБрон 10 юли 2020 | 21:20 Прочетена 223 0



"LeBron is in my top 10 (of all-time) BUT he's No. 10... Kobe is not in my top 10." @TheJetOnTNT isn't putting LeBron or Kobe anywhere near the top of the all-time list.



Episode: https://t.co/gq3yj65s1U pic.twitter.com/GIHmXIakni — Complex Sports (@ComplexSports) July 7, 2020 Смит потвърди мнението си за лидера на Лос Анджелис Лейкърс, докато коментираше темата с легендата Чарлс Баркли в новото издание на предаването. Сър Чарлс повдигна въпроси около класацията на Смит, които пък бяха контрирани с красноречивото: "Не искам да споря с хора, които не познават историята", визирайки по-младите хора, които не са успели да наблюдават Джордан и компания.



Kenny Smith says LeBron James isn’t a top 5 player of all-time



“I don’t like to argue with guys who don’t know history.”

Kenny Smith says LeBron James isn't a top 5 player of all-time

"I don't like to argue with guys who don't know history."

( @AhnFireDigital) pic.twitter.com/xXUYMmDyeF — NBA Central (@TheNBACentral) July 10, 2020 Освен това, феновете на Лейкърс още повече ще се обърнат срещу Смит, тъй като не включи покойната легенда Коби Брайънт в своя Топ 10.



