Класата е вечна: Джей Ар Смит отново си навлече проблеми с НБА

JR has an issue with the blanket they gave out: pic.twitter.com/9CQCu6HT6C — The Lakers Review (@TheLakersReview) July 10, 2020 Нещо повече - Смит критикува и храната в кампуса, отново докато беше на живо. Това не се хареса на членовете на Лигата, които видимо направиха забележка на гарда, след което той прекрати прякото излъчване по тяхно нареждане.



JR Smith says the NBA sent him a text to shut down his Instagram live stream because he was showing too much pic.twitter.com/G3VEVhOVKP https://t.co/64m6K8aHRZ — Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) July 10, 2020 Реакциите и принудителното спиране на видеото му може да видите в прикачените "Туитър" публикации, както и във видеоклипа от YouTube. Гардът на ЛА Лейкърс Джей Ар Смит току-що пристигна в Орландо и вече успя да си създаде проблеми. 34-годишният играч, който преди дни парафира договор до края на сезона с "езерняците", не хареса одеялата, които са му били оставени в хотелската стая, и започна да демонстрира пиперливия си език на момента. И всичко това, докато записваше видео на живо в социалната мрежа "Инстаграм".Нещо повече - Смит критикува и храната в кампуса, отново докато беше на живо. Това не се хареса на членовете на Лигата, които видимо направиха забележка на гарда, след което той прекрати прякото излъчване по тяхно нареждане.Реакциите и принудителното спиране на видеото му може да видите в прикачените "Туитър" публикации, както и във видеоклипа от YouTube. 0



