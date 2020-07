Шампионска Лига Президентът на Аталанта: Мачът срещу ПСЖ ще е като училище за нас 10 юли 2020 | 18:03 - Обновена Прочетена 165 0



"Ще бъде напрегнато от сега до август за толкова изключителен мач! Можем само да се надяваме на най-доброто. Ще бъде много труден двубой, който ще ни помогне да израснем дори още повече и със сигурност ще бъде необикновено преживяване. Мисля, че травмиращата ситуация в Бергамо през последните няколко месеца е допълнителна мотивация, тъй като искаме да върнем усмивките по лицата на хората, които страдаха толкова много.



"I'll be very tense until August waiting for such an extraordinary game"



Главната ни цел през сезона беше да си осигурим оставането в Серия "А", така че всичко след това е бонус. Трябва да се фокусираме само върху това да завършим сезона по най-добрия възможен начин и да сме готови за мача на живота ни. С треньора обсъдихме темата и се надявахме да избегнем големите клубове с удивителна история зад себе си. Въпреки това, съгласихме се, че паднем ли се с ПСЖ, ще можем да си изиграем картите. Ще видим какво ще се случи.



“We discussed it with the coach and said we hoped not to face one of the big clubs with a remarkable history behind them. However, we then said, if we end up against PSG, we’ll have our cards to play.” (football Italia)#TeamPSG #psg



pic.twitter.com/6neHzccvzC — PSG WORLD NATION (@PSG_WorldNation) July 10, 2020 “За Аталанта е мечта просто да бъде в топ 8 на отборите в Европа, като това е нещо историческо за Бергамо. ПСЖ са много силен тим. Ще играем с голяма решителност и ще се опитаме да използваме нашите шансове. Ще бъде малко като това да отидем на училище и ще е паметна нощ за нашата история”, добави шефът на Аталанта, но пред сайта на УЕФА. Президентът на Аталанта Антонио Перкаси изрази вълнението си от предстоящия мач срещу Пари Сен Жермен от 1/4-финалите на Шампионската лига.“Ще бъде напрегнато от сега до август за толкова изключителен мач! Можем само да се надяваме на най-доброто. Ще бъде много труден двубой, който ще ни помогне да израснем дори още повече и със сигурност ще бъде необикновено преживяване. Мисля, че травмиращата ситуация в Бергамо през последните няколко месеца е допълнителна мотивация, тъй като искаме да върнем усмивките по лицата на хората, които страдаха толкова много.Главната ни цел през сезона беше да си осигурим оставането в Серия “А”, така че всичко след това е бонус. Трябва да се фокусираме само върху това да завършим сезона по най-добрия възможен начин и да сме готови за мача на живота ни. С треньора обсъдихме темата и се надявахме да избегнем големите клубове с удивителна история зад себе си. Въпреки това, съгласихме се, че паднем ли се с ПСЖ, ще можем да си изиграем картите. Ще видим какво ще се случи. Ювентус също са невероятен отбор, така че предстоящият мач с тях ще е тежък тест като всеки друг”, заяви Перкаси пред “Скай Спорт Италия”.“За Аталанта е мечта просто да бъде в топ 8 на отборите в Европа, като това е нещо историческо за Бергамо. ПСЖ са много силен тим. Ще играем с голяма решителност и ще се опитаме да използваме нашите шансове. Ще бъде малко като това да отидем на училище и ще е паметна нощ за нашата история”, добави шефът на Аталанта, но пред сайта на УЕФА.

