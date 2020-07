Баскетбол Официално: Александър Везенков преподписа с Олимпиакос 10 юли 2020 | 16:58 - Обновена Прочетена 177 0



Η ΚΑΕ Ολυμπιακς ανακοιννει την ανανωση της συνεργασας της με τον Σσα Βεζνκοφ. Olympiacos BC and Sasha Vezenkov agreed upon renewing their collaboration for the next two seasons. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/NMmQoIOGGz — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 10, 2020 Преговорите между крилото и 12-кратните шампиони на Гърция се водеха около месец. В един момент се появиха разногласия между двете страни, но те са останали в историята, тъй като новият договор вече е финализиран. 24-годишният играч се присъедини към Олимпиакос през 2018-а, след като напусна Барселона.



Official https://t.co/mafvc25Rmo — Varlas Nikos (@nikosvarlas) July 10, 2020 Огромна роля за задържането на Везенков изигра старши треньорът Йоргос Барцокас, който настояваше на ръководството да поднови договора на българина. През изминалата кампания именно гръцкият специалист даде шанс на стрелеца да покаже класата си отново, записвайки средно по 7.1 точки и 2.0 борби за около 14 минути на паркета в 26 двубоя от Евролигата. Българският национал Александър Везенков сложи подписа си върху нов двугодишен договор с гръцкия гранд Олимпиакос, съобщиха от клуба. Така най-добрият ни баскетболист ще остане при "червено-белите" до лятото на 2022-ра. Параметрите по сделката не се споменават, но в гръцките медии се появиха информации, че Саша ще получи 500 хиляди евро.Преговорите между крилото и 12-кратните шампиони на Гърция се водеха около месец. В един момент се появиха разногласия между двете страни, но те са останали в историята, тъй като новият договор вече е финализиран. 24-годишният играч се присъедини към Олимпиакос през 2018-а, след като напусна Барселона.Огромна роля за задържането на Везенков изигра старши треньорът Йоргос Барцокас, който настояваше на ръководството да поднови договора на българина. През изминалата кампания именно гръцкият специалист даде шанс на стрелеца да покаже класата си отново, записвайки средно по 7.1 точки и 2.0 борби за около 14 минути на паркета в 26 двубоя от Евролигата. 0



