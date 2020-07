Новият сезон в Бундеслигата ще започне през септември

Новият сезон в Бундеслигата ще започне на 18 септември, петък. Това съобщи Германският футболен съюз. По традиция кампанията в Германия ще бъде открита с мачовете от първия кръг в турнира за купата на страната. Двубоите от тази фаза ще се проведат в периода между 11 и 14 септември.

Обикновено сезонът в Бундеслигата започва в средата на август, но това тази година няма да бъде възможно, тъй като тогава ще се доиграват европейските клубни турнири. По тази причина местната федерация предвижда и някои промени, за да бъдат спазени сроковете за завършване на сезон 2020/2021. Те обхващат зимната пауза, която ще бъде много по-кратка, като са заложени мачове от първенството още в първия уикенд на януари.

