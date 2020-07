"Центърът" на Хюстън иска да се пенсионира като "ракета"

Изпълняващият ролята център в ротацията на Хюстън Рокетс Пи Джей Тъкър се надява да постигне споразумение с ръководството на "ракетите" за удължаване на договора си. 35-годишният ветеран сподели, че обича Хюстън и иска да се пенсионира там.

"Обичам Хюстън. Казвал съм го много пъти. Искам да се пенсионирам като "ракета". Феновете и градът ме прегърнаха от първия ден. Надявам се да успеем да постигнем сделка и да я завършим", каза Тъкър.

PJ Tucker has 1 year left on his contract & reiterates he’d like an extension: “I love Houston. I’ve said it many times. I want to retire as a Houston Rocket..The fans, the city have embraced me since day one.

So fingers crossed, I hope we can strike a deal and get it done.”