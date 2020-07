Лека атлетика Ноа Лайлс с 18.90 секунди…, но на 185 метра 09 юли 2020 | 22:40 Прочетена 159 0



We are waiting for clarity on the men's 200m result, but in the meantime, there is a still a star-studded 3x100m coming up in a few minutes. #InspirationGames



https://t.co/xGl08DjJHa



https://t.co/Tf40UQ4XbT pic.twitter.com/MjNxEbCChi — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 9, 2020 Кристоф Льометр постигна 20.65 сек (0.0 м/сек) на 200 метра, а Чуранди Мартина 20.81 сек (+0.2 м/сек).



Who are you backing in the 100 yards?@vicautjimmy@warrior_omz@De6rasse pic.twitter.com/Rx1UwzVgAQ — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 9, 2020 В единствената дисциплина, в която състезателите застанаха един до друг на една й съща писта, Андре де Грас победи на 100 ярда с 9.68 секунди (-3.4 м/сек). Джими Вико зае второто място с 9.72 сек, а олимпийският шампион на 110 метра с препятствия Омар Маклауд се нареди трети с 9.87 сек.



Световният шампион на 200 метра от Доха 2019 Ноа Лайлс шокира с резултат от 18.90 секунди (-3.7 м/сек), което щеше да е нов световен рекорд в дисциплината, но се оказа, че е тръгнал от грешно място и вместо 200 метра e изминал 185. Това се случи по време на "Игрите на вдъхновението" в Цюррих.Кристоф Льометр постигна 20.65 сек (0.0 м/сек) на 200 метра, а Чуранди Мартина 20.81 сек (+0.2 м/сек).В единствената дисциплина, в която състезателите застанаха един до друг на една й съща писта, Андре де Грас победи на 100 ярда с 9.68 секунди (-3.4 м/сек). Джими Вико зае второто място с 9.72 сек, а олимпийският шампион на 110 метра с препятствия Омар Маклауд се нареди трети с 9.87 сек. 0



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

