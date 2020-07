НБА Бивш играч на Чикаго Булс с болезнени разкрития как Гар Форман е унищожавал "биковете" 09 юли 2020 | 18:40 - Обновена Прочетена 116 0



Един от най-солидните играчи на Чикаго Булс от началото на века Луол Денг съсипа от критики бившия генерален мениджър на тима Гар Форман. 35-годишният бивш играч върна лентата назад към 2014-а, когато незнайно защо бе пратен в Кливланд по средата на сезона, въпреки че бе най-добрият играч на "биковете" със своите 19.0 точки на мач. "Бях посветил 10 години от живота си на отбора и когато бях разменен, се поучвствах предаден. Човекът, който реши да се отърве от мен, очевидно разруши отбора. Не ми пречи да го кажа сега, защото повече няма да разговарям с него. Неговите решения промениха целия курс на нещата, които се опитвахме да свършим", сподели южносуданецът. Luol Deng talked about what happened behind the scenes with contract talks and how Tom Thibodeau was mad at the front office for not signing him to an extension.



(Video via simplycarol8/IG) pic.twitter.com/6xXOHLse7y — Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) July 8, 2020 "Когато Дерик Роуз се контузи, ние наистина вярвахме, че можем да спечелим титла (когато се върне). Така че когато той разби отбора, ние се почувствахме наранени, защото бяхме много близки. Имахме мисия да изчакаме Дерик да се завърне и да се опитаме отново. Но той просто реши да разруши отбора", добави той. Luol Deng said on IG Live with @SimplyCarol8 that he felt betrayed when the Chicago Bulls traded him.



Deng: "The guy who traded me obviously ruined the team. I don't mind saying that now. I would never speak about him as a person, just the decisions he made."



— Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) July 8, 2020 Денг не спря дотук. Бившето крило обясни, че Форман се е отнасял небрежно с него по време на преговорите за нов договор през 2013-а. Исканията на Денг са били по 12 милиона на сезон в рамките на 4-5 години, като е имал подкрепата на старши треньора Том Тибодо. Форман обаче е контрирал офертата с 10 милиона на сезон, което е накарало преговорите да пропаднат. Тогавашният наставник на "биковете" обаче е целял да осигури новия договор на Денг със стратегията си именно той да е първата реализаторска опция. Показателите му се повишават главоломно и Форман е опрян до стената, но излиза от сложната ситуация като разменя Денг за Андрю Байнъм и няколко избора от Драфта (не се превръщат в нищо специално). И всичко това заради няколко милиона.



За щастие на всички фенове на Булс, Форман вече не е генерален мениджър на отбора.



