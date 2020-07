Баскетбол Фенербахче с първи попълнения след ерата "Обрадович" 09 юли 2020 | 16:55 Прочетена 112 0



Welcome to family! pic.twitter.com/55ybcmOlaw — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 8, 2020 Пиер идва при "фенерите" след три години в италианския Сасари. Договорът му е за следващия сезон плюс опция за още един. През изминалата кампания 198-сантиметровото крило бе един от лидерите на италианците, постигайки средно по 12.6 точки и 8.4 борби в Шампионската лига на ФИБА.



