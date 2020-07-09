Левски Levski

Лудогорец 3:0 Левски

последен:
08.07.2020

Левски - Локомотив (Пловдив)

следващ:
12.07.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Георги Тодоров
web: Левски / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

efbet Лига

Повериха дербито Левски - Локо (Пд) на Драгомир Драганов

09 юли 2020 | 16:09 - Обновена
Прочетена 79
Повериха дербито Левски - Локо (Пд) на Драгомир Драганов
  • копирано
  • 0
Станаха ясни съдийските назначения за срещите от 31-вия кръг в efbet Лига:

9 юли 2020 г. Четвъртък 18:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Ичко Лозев Лозев

11 юли 2020 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Ахмед Яшар Ахмед

12 юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Атанас Петров Бозев

12 юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров

12 юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Кирил Манолов Лозанов

Съдийски назначения 32-ри кръг Първа лига
13 юли 2020 г. Понеделник 18:15 ч.
ПФК Дунав - ФК Царско село 2015
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Костадин Георгиев Стоичков

Още по темата
  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 79

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                efbet Лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Берое благодари на легендата Камбуров
                
                
                  Берое благодари на легендата Камбуров

                 
                
              

              

                
                  
                  Нови тестове за COVID-19 в Дунав
                
                
                  Нови тестове за COVID-19 в Дунав

                 
                
              

              

                
                  
                  Галин Иванов се сбогува със Славия
                
                
                  Галин Иванов се сбогува със Славия

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое се похвали с национал
                
                
                  Берое се похвали с национал

                 
                
              

              

                
                  
                  Царско село плаши да бойкотира мача с Ботев (Враца)
                
                
                  Царско село плаши да бойкотира мача с Ботев (Враца)

                 
                
              

              

                
                  
                  Чистката в Арда продължава
                
                
                  Чистката в Арда продължава

                 
                
              

              

                
                  
                  Официално: Без публика по стадионите!
                
                
                  Официално: Без публика по стадионите!

                 
                
              

              

                
                  
                  Легенда на Славия: Филип Кръстев има качества да играе голям футбол
                
                
                  Легенда на Славия: Филип Кръстев има качества да играе голям футбол

                 
                
              

              

                
                  
                  Жестока трансферна битка за Борислав Цонев
                
                
                  Жестока трансферна битка за Борислав Цонев

                 
                
              

              

                
                  
                  Николай Киров: Знам как трябва да изглежда Арда
                
                
                  Николай Киров: Знам как трябва да изглежда Арда

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Левски пуска в продажба специални колекционерски билети
                
                
                  Левски пуска в продажба специални колекционерски билети

                 
                
              

              

                
                  
                  Сръбските медии се възхитиха от трансфера на Сантана в Лудогорец
                
                
                  Сръбските медии се възхитиха от трансфера на Сантана в Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое благодари на легендата Камбуров
                
                
                  Берое благодари на легендата Камбуров

                 
                
              

              

                
                  
                  Нови тестове за COVID-19 в Дунав
                
                
                  Нови тестове за COVID-19 в Дунав

                 
                
              

              

                
                  
                  Футболисти на Беласица преминаха в Кариана
                
                
                  Футболисти на Беласица преминаха в Кариана

                 
                
              

              

                
                  
                  Галин Иванов се сбогува със Славия
                
                
                  Галин Иванов се сбогува със Славия

                 
                
              

              

                
                  
                  От Левски предложили звездата си на турски клуб
                
                
                  От Левски предложили звездата си на турски клуб

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое се похвали с национал
                
                
                  Берое се похвали с национал

                 
                
              

              

                
                  
                  Хебър и Кариана с реми край Банско
                
                
                  Хебър и Кариана с реми край Банско

                 
                
              

              

                
                  
                  Царско село плаши да бойкотира мача с Ботев (Враца)
                
                
                  Царско село плаши да бойкотира мача с Ботев (Враца)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Как ще действа БФС след думите на Букарев?
28 юни 2020

Наставникът на сигурния изпадащ от efbet Лига Асен  Букарев обяви сензационно пред национален ефир, че е правен опит тимът  му да легне на Царско село.
Обажданията били приятелски, но за  сметка на това от доста места. ...









							
							
						

						
						






Легенда на Славия: Филип Кръстев има качества да ...
09 юли 2020

Александър Шаламанов е голямата легенда на Славия и първият български футболист, попаднал в идеалния отбор на световно първенство. Шами е избран сред най-добрите 11 на мондиала в Англия 1966 г., въпреки че тогава ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                   Иван Гешев: Прокуратурата не се притеснява да разследва Доган, Пеевски
                
                
                   Иван Гешев: Прокуратурата не се притеснява да разследва Доган, Пеевски

                
              

              

                
                  Бобоков в декларация до медиите: Подложен съм на безпрецедентна репресия 
                
                
                  Бобоков в декларация до медиите: Подложен съм на безпрецедентна репресия 

                
              

              

                
                  Узунов е задържан в 9-то РПУ, а Милушев е в 3-то 
                
                
                  Узунов е задържан в 9-то РПУ, а Милушев е в 3-то 

                
              

              

                
                  И президентският съветник Илия Милушев е арестуван
                
                
                  И президентският съветник Илия Милушев е арестуван

                
              

              

                
                  Бившият военен министър: Беше ясно, че Радев ще се бори да саботира сделката за F-16, поставяйки се в услуга на чужда държава
                
                
                  Бившият военен министър: Беше ясно, че Радев ще се бори да саботира сделката за F-16, поставяйки се в услуга на чужда държава

                
              

              

                
                  От СО разясниха какво е забранено в София от утре 
                
                
                  От СО разясниха какво е забранено в София от утре 

                
              

              

                
                  МВнР към българите: Ако гърците ви тестват за COVID-19, задължително стоите 48 часа на посочен от вас адрес 
                
                
                  МВнР към българите: Ако гърците ви тестват за COVID-19, задължително стоите 48 часа на посочен от вас адрес 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •