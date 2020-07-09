Повериха дербито Левски - Локо (Пд) на Драгомир Драганов

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efbet Лига
Станаха ясни съдийските назначения за срещите от 31-вия кръг в efbet Лига:
9 юли 2020 г. Четвъртък 18:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Ичко Лозев Лозев
11 юли 2020 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
12 юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
12 юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров
12 юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Кирил Манолов Лозанов
Съдийски назначения 32-ри кръг Първа лига
13 юли 2020 г. Понеделник 18:15 ч.
ПФК Дунав - ФК Царско село 2015
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
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