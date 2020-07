НБА Пъркинс нападна Ембийд: Искаш ли да играеш или не? 09 юли 2020 | 16:05 Прочетена 233 0



Шампионът с Бостън Селтикс от 2008-а Кендрик Пъркинс не прие сериозно думите на звездата на Филаделфия Джоел Ембийд, който бе скептичен към идеята сезонът в НБА да се доиграва. Центърът на Сиксърс сподели, че е намразил идеята за рестарт на кампанията и добави, че иска да запази себе си и близките си в безопасност. "Искаш ли да играеш или не? Не чувам някой от другите претенденти да се оплаква. За мен това е просто извинение за потенциално отпадане. "О, оплаквам се, не знам, идеята не ми харесва"... Отивай там и играй! Не искам да го чувам повече", изнерви се Пъркинс на Ембийд в предаването First Take.

NBA Flights have touchdown in Orlando...Check ball and let’s hoop got Damn it!!! pic.twitter.com/XiWaCyvbk3 — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 8, 2020 26-годишният камерунец имаше правото да се откаже от участие, но все пак реши да не предава отбора и феновете си и отпътува за Орландо. На подобно мнение е и лидерът на Портланд Деймиън Лилард, който обясни, че няма как всички 22 отбора да следват указанията в кампуса, което би довело до проблеми.



26-годишният камерунец имаше правото да се откаже от участие, но все пак реши да не предава отбора и феновете си и отпътува за Орландо. На подобно мнение е и лидерът на Портланд Деймиън Лилард, който обясни, че няма как всички 22 отбора да следват указанията в кампуса, което би довело до проблеми.



