Отново трансфер, отново в Олимпия (Милано)

L'Olimpia punta su Shavon Shields: "Estasiato di far parte di un Club con questa storia" https://t.co/SpTIvHpd47



Olimpia is counting on Shavon Shields: "I'm excited to be part of this historic Club" https://t.co/eGsuVeQjtA#insieme #WelcomeShavon@shields3uno pic.twitter.com/8lOIWxXcZn