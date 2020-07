Играч на Реал се заяде с Барселона

Гардът на Реал Мадрид Серхио Юл не остана никак доволен от бляскавото ново попълнение в редиците на кръвния враг Барселона - Ник Калатес. Гръцкият плеймейкър, който е смятан за един от най-добрите на позицията си в Европа, ще остане при каталунците за следващите три сезона, като ще получи 5.5 милиона евро.

Юл реагира по ироничен начин на сделката и написа следното в профила си в "Туитър": "Какъв фестивал, а?", добавяйки пет емотикона с хвърчащи пари.

What I said about Barca is more of a respect thing. Meaning they are spending the money to have the best team possible. They just went and got an amazing coach and have resigned key players. No hate, I’m not “trolling” and I’m definitely not scared.